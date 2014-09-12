Метро проведет краш-тесты новых вагонов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Новые вагоны метро перед запуском будут проходить специальные испытания, в том числе краш-тесты, рассказал на пресс-конференции глава столичной подземки Дмитрий Пегов.

"Перед тем, как внедрить новые вагоны, все они пройдут испытания – краш-тесты, в том числе вагоны со сквозным проходом", – пояснил Пегов. Он добавил, что столичная подземка до 2020 приобретет свыше 3 тысяч новых вагонов, в том числе с новым освещением и складывающимися сиденьями.

"Если в ходе тестирования выяснится, что он не соответствует нашим требованиям безопасности, такой подвижной состав на линию не выйдет, а будет возвращен производителю", – подчеркнул глава подземки. Чиновник отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности. При этом старый подвижной состав по мере своего износа будет списываться.

Заместитель руководителя департамента транспорта Гамид Булатов отметил, что новые вагоны, которые будут существенно отличаться от нынешних, начнут поступать в столичную подземку уже в конце 2016 года.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.