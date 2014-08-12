Бомжей и неработающие кондиционеры в метро выявит "полевая группа"

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В сентябре в метро и наземном транспорте начнет работу "полевая группа", которая проверит чистоту в подземке, на остановках и автобусах, рассказал M24.ru источник в ГКУ "Организатор перевозок". Учреждение планирует привлечь более двух десятков студентов, которые начнут фотографировать мусор и бомжей, а также на себе проверят работу кондиционеров в поездах "Русич" и "Ока". "Полевая группа" также проверит скорость покупки билетов в кассах и автоматах, а также качество работы сотовой связи, мобильного интернета и Wi-Fi.

Как пояснил собеседник M24.ru, исследование комфортности проезда в городском транспорте начнут проводить уже в сентябре. Его результаты должны быть известны до конца года. В метро "полевая группа" в первую очередь сосредоточится на климате. Работу кондиционеров проверят в вагонах "Русич" и "Ока". Замерами планируется охватить около трети вагонов. Проверяющие будут переходить с одного поезда в другой и делать пометки о работе кондиционеров в разных вагонах.

Кроме того, "полевая группа" проанализирует скорость покупки билетов в кассах и автоматах. Исследования проведут в часы пик на станциях с высоким утренним пассажиропотоком и там, где они привязаны к железнодорожным вокзалам – на "Павелецкой", "Курской", "Белорусской", "Комсомольской", "Киевской", "Савеловской". Считать количество работающих касс и терминалов, а также скорость покупки билетов будут каждые 15 минут.

Проверяющие также сосредоточатся на чистоте в вагонах и вестибюлях. Исследовать будут не менее 50 станций, "полевая группа" будет искать мусор, грязь и бомжей и фотографировать все нарушения. В вестибюлях будут осматривать пространство по пути к кассам, автоматам по продаже билетов, турникетам, перрону. На перроне достаточно будет зрительного осмотра в ожидании состава, а в поездах, если позволит загруженность, проверяющие будут проходить вагоны насквозь.

На наземном транспорте - в автобусах, троллейбусах и трамваях, проверят навигацию – насколько удобно пользоваться пассажирам схемами маршрута, которые висят в подвижном составе и на остановках, есть ли описание маршрутов, удобно ли пользоваться голосовыми объявлениями и электронными табло. Для проверки отберут по пять маршрутов в каждом автобусном парке, по три - в каждом троллейбусном и по два – в трамвайных депо.

Все московские остановки также проверят на чистоту, наличие павильонов ожидания, выяснят, не испорчены ли они граффити, приспособлены ли к нуждам маломобильных граждан. Будут также проверены урны рядом с остановками.

Отдельно в салонах наземного транспорта и столичной подземке проверят качество работы Wi-Fi, мобильного интернета и сотовой связи. Для этого посчитают количество перегонов с 3G- и GSM-сигналом, долю платформ, охваченных 3G, количество вагонов, где работает Wi-Fi. Напомним, до конца года бесплатный беспроводной интернет появится на всех линиях московского метро. Он уже работает на Кольцевой, Калининской, Каховской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях.

Эксперт московского центра борьбы с пробками Александр Чекмарев отметил, что исследование с привлечением независимых экспертов может быть результативным. Проверка кондиционеров будет актуальна даже в сентябре.

Чекмарев подчеркнул, что необходимо также наладить обратную связь с пассажирами. "Нужно создать удобную систему, когда пассажиры, замечая неисправность или нарушение требований, могли бы оперативно сообщить об этом перевозчику", - сказал он.

Заведующий кафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов полагает, что исследование было бы также полезно в автобусных парках и депо - до выпуска подвижного состава на линию. "Транспорт нельзя выпускать грязным или с неработающим кондиционером. Поэтому проконтролировать, насколько выполняются технологии и требования, нужно также в самих парках и депо, чтобы выявить причину", - сказал он.

Напомним, теперь пассажиры столичной подземки раз в три месяца будут оценивать работу метро с помощью опросов. Первый пройдет с 15 по 17 августа с 8.00 до 20.00 на станциях "Китай-город", "Комсомольская" Кольцевой линии и "Площадь Революции". Там будут стоять пункты приема обращений. Кроме того, опросы запустят в социальных сетях.

Наталья Савельева