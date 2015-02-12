До конца года в метро поставят 12 справочно-информационных стоек

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В столичном метро до конца года поставят 12 справочно-информационных стоек, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Площадками для информационных стоек станут станции "ВДНХ", "Щелковская", "Курская", "Павелецкая", "Третьяковская", "Площадь Революции", "Арбатская", "Парк Культуры", "Киевская", "Пушкинская", "Белорусская" и "Краснопресненская".

Напомним, первую справочно-информационную стойку для пассажиров поставили 29 декабря на "Комсомольской". Как отметил глава столичной подземки Дмитрий Пегов, "пилотный проект информационного киоска на станции "Комсомольская" доказал востребованность сервиса среди пассажиров".

Москвичи и гости столицы могут проконсультироваться о поездках в метро, узнать о стоимости проезда и видах проездных билетов; получить разъяснения, касающиеся правил пользования метрополитеном и провоза багажа, и даже о столичных достопримечательностях, расположенных вблизи станций метро.

Сотрудники за стойкой также могут вызвать инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также пассажиры могут узнать, как им проще всего добраться до любой точки столицы, используя наземный транспорт, при этом они могут распечатать маршрут своей поездки.

Кроме того, персонал за стойкой готов дать консультацию гостям столицы, как на русском, так и на английском языках, а отдельные сотрудники кроме английского владеют ирландским, норвежским и даже японским языками.

Отметим, что в первом квартале 2015 года года в столичном метро начнут заменять навигацию на станциях. Будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее M24.ru сообщало, что в подземке уже начали их установку.

Экспериментальное табло повесили на платформе станции "Проспект Мира" - у последнего вагона. Предполагается, что в следующем году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах - у первого вагона.

В октябре на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.