Москва и Китай ищут компромисс по вопросу строительства метро в Новой Москве

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Москва может заключить контракт с китайскими инвесторами о строительстве метро в Новой Москве, если стороны разработают взаимовыгодную финансовую схему. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Китайская сторона продолжает изучать всю техническую документацию по проекту, но из-за курсовых колебаний валют наши партнеры изъявили желание оформить будущий контракт в юанях. Если мы сможем собрать такую финансовую схему, которая позволила бы нам на взаимовыгодной основе рассчитаться с китайскими контрагентами, то вполне возможно подписание окончательного контракта", - пояснил глава Стройкомплекса.

Каким будет метро в Новой Москве

Как пишут "Ведомости", китайцы собирались вложить около 2 миллиардов долларов в строительство линии "Улица Новаторов" - "Столбово" (хорда на Коммунарку). Еще около еще около 4 миллиардов планировалось направить на возведение недвижимости "по ходу линии метро".

Ранее M24.ru сообщало, что из-за ситуации на валютном рынке проект строительства участка метро откладывается.

Тем не менее, в ноябре проект уже находился в высокой степени готовности. Были подготовлена техническая документация и определены земельные участки под строительство.

Отметим, что для 93 процентов жителей Москвы метро будет находиться в шаговой доступности к 2020 году.

На территории Новой Москвы на Калининско-Солнцевской линии откроются станции "Терешково", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". "Красную" ветку также достроят до ТиНАО. В 2015 году здесь откроются станции "Румянцево" и "Саларьево". Не так давно столичные власти решили продлить линию еще на две станции в Новую Москву.

Кроме того, к 2019 году планируется построить хорду на Коммунарку. Хордовая линия из пяти станций пройдет вдоль Калужского шоссе и соединит поселок Коммунарка с исторической частью Москвы.

Напомним, одним из инвесторов строительства легкого метро в Подмосковье также может выступить китайская компания - строительная корпорация CRCC.

CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation. Среди ее проектов - высокоскоростная железная дорога из Пекина в Шанхай, скоростной мост через Желтую реку (Хуанхе), строительство железнодорожных линий в Ливии и Алжире, строительство метро в саудовской Мекке.

Общая протяженность "легкого метро" в Подмосковье составит 245 км. Оно может пройти по земле и эстакадам. В "часы пик" интервал движения между поездами составит 3-4 минуты. Объем инвестиций в строительство оценивается в 250 млрд рублей.