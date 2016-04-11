"Космический поезд" запустят в метро 12 апреля

Фото: пресс-служба метро

Тематический поезд, посвященный Юрию Гагарину, начнет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии метро 12 апреля, сообщает пресс-служба Музея космонавтики. Экспозиция основана на фондовых материалах музея и рассказывает об истории и достижениях отечественной ракетно-космической отрасли.

Фирменный поезд-выставка – результат совместного труда Московского метрополитена, Роскосмоса и московского Музея космонавтики. В вагонах можно будет увидеть фотографии первых космонавтов планеты, выдающихся ученых и конструкторов космической техники, а также изображения первых искусственных спутников Земли, космических кораблей серии "Восток", "Восход", "Союз", автоматических межпланетных станций, представленных в экспозиции Музея космонавтики.





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Пассажиры поезда увидят все этапы освоения космоса – от запуска первого искусственного спутника Земли, первого космического полета, первого выхода в открытый космос до работы современных долговременных орбитальных станций.

Напомним, что для брендирования был выбран один из новейших составов со сквозным проходом.

"Москва в цифрах": Новый комфортный поезд метро

Поезд будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метро в течение всего года. В первый путь от отправится в 11:00 со станции "Полежаевская".

Напомним, в марте в метро запустили именной поезд, посвященный Году российского кино. Поезд, получивший название "Герои на все времена", курсирует по Кольцевой линии метро.

Его вагоны представляют собой мобильную экспозицию с редкими фотографиями, кадрами и старинными афишами к кинофильмам. Четыре из пяти вагонов состава посвящены истории отечественного кино XX века.

Всего в столичной подземке курсирует 13 тематических поездов.