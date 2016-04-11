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Город

11 апреля 2016, 11:08

Метрополитен выпустил коллекционные билеты к параду трамваев

метро наземный транспорт парад трамваев фестивали и праздники

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Московский метрополитен выпустил серию коллекционных проездных билетов "Единый", посвященную московскому трамваю, сообщает пресс-служба подземки. Серия вышла специально к параду трамваев, который пройдет в столице 16 апреля.

"Такая акция позволит рассказать жителям и гостям столицы об истории городского транспорта и пригласить их на торжества по случаю 117-го дня рождения московского трамвая. Благодарим коллег из метрополитена за содействие в реализации проекта", ‒ сказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Каждый из коллекционных билетов "Праздник московского трамвая" рассчитан на две поездки. Праздничные билеты украсили изображения конки – конного трамвая родом из XIX века, – а также старых трамваев Ф, БФ, КМ, МТВ-82 и РВ3-6. Общий тираж билетов составил 900 тысяч экземпляров.

В ночь с 8 на 9 апреля в Москве прошла репетиция парада трамваев

Напомним, парад трамваев пройдет 16 апреля на Чистопрудном бульваре. В полдень здесь развернется выставка уникальных трамвайных вагонов разных эпох, включая запряженную лошадьми конку XIX века. Помимо 14 вагонов рельсового транспорта на экспозиционной площадке можно будет увидеть старинные автомобили.

Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по городу ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Парады ретротехники в 2016 году

Напомним, парады ретро-транспорта проходят в столице ежегодно. В прошлом году парад ретро-трамваев прошел 12 апреля.

В минувшие выходные прошел [URLEXTERNALhttp://www.m24.ru/articles/100143]пробег ретро-автомобилей[/URLEXTERNAL]. В акции, приуроченной к 55-летию полета Юрия Гагарина в космос, приняли участие около 50 ретро-автомобилей тех марок, на которых раньше торжественно провожали и встречали космонавтов.

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