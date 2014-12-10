На станции метро "Кузнецкий мост" произошло возгорание в тоннеле

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Жители Москвы сообщают в социальных сетях о едком запахе и задымлении на станции метро "Кузнецкий мост".
Как рассказали M24.ru в пресс-службе УВД на московском метрополитене, причиной запаха и задымления стало возгорание в тоннеле. На горячей линии подземки отметили, что движение поездов на линии осуществляется в обычном режиме.
Получить оперативный комментарий от пресс-службы метро M24.ru на данный момент не удалось.
[html]
Кузнецкий мост. Едкий запах паленого пластика. Задымлена вся станция!!! Очень плохо пахнет. #метро… http://t.co/BdQ5rfrBTo— Роман Бедретдинов (@poverennyi) 10 декабря 2014
[/html]
[html]
Кузнецкий мост. Что-то опять горит у метро. Дым и запах на всю станцию— Сергей Астахов (@SAstahov) 10 декабря 2014
[/html]