На станции метро "Кузнецкий мост" произошло возгорание в тоннеле

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Жители Москвы сообщают в социальных сетях о едком запахе и задымлении на станции метро "Кузнецкий мост".

Как рассказали M24.ru в пресс-службе УВД на московском метрополитене, причиной запаха и задымления стало возгорание в тоннеле. На горячей линии подземки отметили, что движение поездов на линии осуществляется в обычном режиме.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы метро M24.ru на данный момент не удалось.

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Кузнецкий мост. Едкий запах паленого пластика. Задымлена вся станция!!! Очень плохо пахнет. #метро… http://t.co/BdQ5rfrBTo — Роман Бедретдинов (@poverennyi) 10 декабря 2014

Кузнецкий мост. Что-то опять горит у метро. Дым и запах на всю станцию — Сергей Астахов (@SAstahov) 10 декабря 2014

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