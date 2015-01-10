В праздники московским метро воспользовались около 16 миллионов пассажиров

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Услугами московского метрополитена в праздничные предпраздничные дни воспользовались около 16 миллионов пассажиров.

Статистика велась 30 и 31 декабря, а также с 1 по 5 января. Как отметили в пресс-службе столичной подземки, в этом году количество пассажиров на 770 тысяч больше, чем за аналогичный период 2014-го.

По словам главного диспетчера метрополитена Андрея Жабина, в праздничные дни метрополитен полностью справился с перевозкой пассажиров, в целом вся сеть метрополитена функционировала без сбоев.

Также Жабин отметил, что плановые ремонтные работы на южном участке Сокольнической линии, которые проходили со 2 по 5 января, закончены в срок.