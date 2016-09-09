Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют 11 сентября

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют на весь день 11 сентября, сообщает пресс-служба подземки. В воскресенье с 05:30 и до закрытия метро перекроют участок салатовой ветки от станции "Трубная" до "Марьиной Рощи".

Станции "Достоевская" и "Марьина Роща" закроют для входа и выхода пассажиров. Поезда будут курсировать только на участке от станции "Зябликово" до станции "Трубная". Пассажирам предлагают пользоваться компенсационным автобусным маршрутом "М".

В обычном режиме Люблинско-Дмитровская линия возобновит свою работу с начала работы метрополитена в понедельник, 12 сентября.

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