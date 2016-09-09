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09 сентября 2016, 18:01

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Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют 11 сентября

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют на весь день 11 сентября, сообщает пресс-служба подземки. В воскресенье с 05:30 и до закрытия метро перекроют участок салатовой ветки от станции "Трубная" до "Марьиной Рощи".

Станции "Достоевская" и "Марьина Роща" закроют для входа и выхода пассажиров. Поезда будут курсировать только на участке от станции "Зябликово" до станции "Трубная". Пассажирам предлагают пользоваться компенсационным автобусным маршрутом "М".

В обычном режиме Люблинско-Дмитровская линия возобновит свою работу с начала работы метрополитена в понедельник, 12 сентября.

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Этой осенью на Люблинско-Дмитровской линии откроются сразу три станции. "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" позволят значительно разгрузить северный участок серой ветки. По оценкам экспертов, до 20 тысяч человек, которые раньше ездили по Серпуховско-Тимирязевской линии, смогут изменить маршрут и добраться до места в часы пик с большим комфортом.

Кроме того, жители сразу пяти районов города получат практически шаговый доступ к метрополитену. Люблинско-Дмитровскую линию протянут еще дальше на север, а на конечной станции построят транспортно-пересадочный узел с перехватывающими парковками.

Сюжет: Изменения в работе метро
метро закрытие станции Люблинско-Дмитровская линия

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