14 станций московского метро увеличили время работы

В московском метро продлили время работы 14 вестибюлей

С понедельника, 8 декабря, увеличилось время работы вестибюлей на 14 станциях московского метро, передает телеканал "Москва 24".

Ранее M24.ru сообщало, что соответствующее поручение дал Сергей Собянин в ходе оперативного совещания в правительстве. По новому графику вестибюли будут открываться для входа пассажиров в 05.30 утра и закрываться в 01.00 ночи. На новый график переходят следующие станции подземки:

Сокольническая линия - "Черкизовская" (северный вестибюль, сейчас работает с 07.00 до 22.00), "Преображенская площадь" (южный вестибюль, с 05.30 до 21.00), "Лубянка" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Кропоткинская" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Парк культуры" (северный вестибюль, с 07.00 до 22.00)

- "Черкизовская" (северный вестибюль, сейчас работает с 07.00 до 22.00), "Преображенская площадь" (южный вестибюль, с 05.30 до 21.00), "Лубянка" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Кропоткинская" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Парк культуры" (северный вестибюль, с 07.00 до 22.00) Филевская линия - "Пионерская" (западный вестибюль, сейчас – с 07.00 до 22.00), "Филёвский парк" (западный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Багратионовская" (восточный вестибюль, с 07.00 до 22.00)

- "Пионерская" (западный вестибюль, сейчас – с 07.00 до 22.00), "Филёвский парк" (западный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Багратионовская" (восточный вестибюль, с 07.00 до 22.00) Арбатско-Покровская линия - "Киевская" (вход с площади Киевского вокзала, сейчас работает с 06.30 до 22.30) и "Площадь Революции" (восточный вестибюль, сейчас - с 06.30 до 22.30)

- "Киевская" (вход с площади Киевского вокзала, сейчас работает с 06.30 до 22.30) и "Площадь Революции" (восточный вестибюль, сейчас - с 06.30 до 22.30) Таганско-Краснопресненская линия – "Пушкинская" (выход к издательству "Известия", сейчас – с 06.30 до 22.30)

– "Пушкинская" (выход к издательству "Известия", сейчас – с 06.30 до 22.30) Замоскворецкая линия – "Водный стадион" (южный вестибюль, сейчас – с 06.30 до 23.00)

– "Водный стадион" (южный вестибюль, сейчас – с 06.30 до 23.00) Калининская линия – "Третьяковская" (выход на платформу к поездам до станций "Новокосино" и "Медведково", сейчас – с 06.30 до 22.30)

– "Третьяковская" (выход на платформу к поездам до станций "Новокосино" и "Медведково", сейчас – с 06.30 до 22.30) Люблинская линия – "Кожуховская" (вход со стороны Южнопортовой улицы через наземный павильон, сейчас – с 07.00 до 21.00)

По словам мэра Москвы, сокращенные графики работы вестибюлей станций впервые со дня открытия метро в 1935 году пересматриваются в сторону увеличения времени работы. Это позволит повысить качество обслуживания и привлечет новых пассажиров на Московский метрополитен.