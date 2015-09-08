В 96 вестибюлях и переходах метро обновят всю навигацию

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В 96 вестибюлях и перехода метро обновят информационное наполнение элементов навигации. Конкурс на разработку информационного наполнения объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчик должен разработать правила размещения информации на пяти новых типах элементов навигации – панели с названием станции, панели со схемой метро, табличке с надписью "Касса", а также панели со схемой входов и выходов из переходов, панели с номером выхода из перехода.

Кроме того, в метро появятся новый вариант стойки с логотипом подземки, стелы с картами Москвы и метро, которые будут устанавливать на улице около входов на станции, подвесная табличка при входе на эскалатор с указанием цвета линий, с которой и на которую переходит пассажир, а также их номером и названием.

Работы нужно будет выполнить выполнить в течение 80 дней с момента подписания контракта. В результате в столичной подземке появится современная инфраструктура указателей.

Напомним, что сейчас идут ремонтные работы в подуличных переходах на 96 станциях метро. Планируется заменить покрытие полов, стен, построить навесы над лестницами. Также увеличится количество элементов навигации, внешний вид, навигация станет двуязычной, она будет включать в себя информацию об объектах в зоне притяжения станций метро.

Эксклюзивный шрифт, созданный специально для Московской транспортной системы навигации, получил в Лондоне престижную премию в области дизайна – "Графитовый карандаш". Разработкой шрифта занималась компания CityiD совместно со студией A2-Тype. В создании шрифта приняли участие известные лондонские дизайнеры Скотт Вильямс и Хенрик Кубель, в качестве консультанта выступил популярный английский дизайнер и родоначальник транспортных шрифтов Маргарет Кэлверт.