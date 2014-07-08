Иван Беседин рассказал о новых способах оплаты проезда в метро

Проездные билеты на метро можно будет купить за пределами подземки, сообщает телеканал "Москва 24". По словам начальника московского метро Ивана Беседина, сделать это можно будет там, где установлены платежные терминалы.

"Идет работа по организации продаж через операторов, нам надо выносить точки продаж из метрополитена", - сказал Беседин. Также он отметил, что эта задача может быть выполнена к концу года.

Кстати, оплатить проезд и сейчас можно не только в кассах. Записать билеты "ТАТ", "Единый" и "90 минут" на карту "Тройка" можно в терминалах "Элекснет". Кроме того, через терминалы можно оплатить разовые поездки по "Тройке" (минимальная сумма пополнения составляет 10 рублей, максимальная – не более 3 тысяч рублей) и пополнить социальные карты студента и школьника для проезда на наземном транспорте.

Стоит отметить, что по итогам работы за первое полугодие пассажиропоток метрополитена составил 1 миллиард пассажиров. Более 705 миллионов проезд оплатили, это число на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, увеличение числа "платных" пассажиров позволило властям столицы избежать ощутимого повышения цен на проезд и индексировать тарифы на уровень инфляции.

Напомним, что для борьбы с безбилетниками в метро снова начали ставить на турникетах "пирамиды" от прыгунов. Как отмечает издание M24.ru, такие конструкции появились на всех станциях с турникетами старой конструкции.