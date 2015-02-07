Станция "Бауманская" 8 февраля закрывается на ремонт до 2016 года

Станция "Бауманская" закрылась на ремонт до 2016 года

7 февраля – последний день работы станции метро "Бауманская" перед длительным ремонтом. С воскресенья ее закрывают почти на год, сообщает телеканал "Москва 24".

В течение 11 месяцев на "Бауманской" произойдут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы и модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Помимо этого, здесь установят современные эскалаторы: вместо трех, которые работают уже 70 лет, появятся четыре современных.

В вестибюле станции отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

На время ремонта между "Бауманской" и "Курской" будет действовать бесплатный автобусный маршрут "М". Специально для этого на дорогах откроют выделенную полосу. Маршрут проложат по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Ежедневно на линии будут работать 22 автобуса. Интервал составит не более одной минуты. Кроме того, организуют трамвайный маршрут "Б" от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Однако на нем проезд уже придется оплачивать.

7 февраля – последний день работы станции метро "Бауманская"

Ранее M24.ru сообщало, что на трех маршрутах трамваев – №№ 37,45 и 50 – отменяется остановка "Метро "Бауманская". Трамваи не будут останавливаться в обоих направлениях.

Добавим, что столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская". Как пояснил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

"Количество бесплатных парковочных мест вокруг университета ранее составляло 116 машино-мест, дополнительно обустроены 80 парковочных мест", – цитирует Юрьева Агентство "Москва".

По словам Юрьева, на нечетной стороне 2-й Бауманской улицы вдоль здания университета обустроен парковочный карман со способом постановки автомобилей под углом к тротуару. По четной стороне – организована парковка параллельно проезжей части.



Эскалаторы со станции метро "Бауманская" отправят в Музей метро

Также дополнительно организованы парковки на дублере Рубцовской набережной вдоль лабораторного корпуса университета и сохранены бесплатные парковочные места в Бригадирском и Госпитальном переулках, на улице Госпитальная.

"Вместе с этим, принято решение о введении одностороннего движения по Техническому переулку от 2-й Бауманской улицы в сторону Лефортовской набережной. Данные меры позволят увеличить пропускную способность переулка, а также организовать парковочные места. Стоит отметить, что улицы, ранее вошедшие в зону платной парковки Бауманская и Спартаковская улицы по-прежнему останутся платными, вносить в постановление дополнительные территории в связи с ремонтом станции не планируется", – добавил Юрьев.

Станцию "Бауманская" закроют на реконструкцию

Добавим, что на время закрытия станции метро "Бауманская" создадут оперативный штаб департамента транспорта. Об этом 7 февраля сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Будет организован здесь, на станции "Бауманская" оперативный штаб департамента транспорта, Мосгортранса, метрополитена и представителей префектуры Центрального округа, который будет в постоянном режиме находиться здесь. Будем принимать оперативные решения, связанные с дополнительным выпуском автобусов, если будет необходимо. Они будут находиться в резерве. И мы также будем принимать любые другие решения, связанные с организацией дорожного движения", – рассказал он.

Он добавил, что штаб будет оперативно реагировать на все пожелания и просьбы москвичей. В свою очередь глава столичной подземки Дмитрий Пегов заявил, что ремонт "Бауманской" должен быть завершен в срок.

"Мы осознаем ответственность, что работы должны быть завершены в срок. Мы вчера встретились со всеми подрядчиками, все готово, уже завезено оборудование, мы приступаем к данной работе вовремя и в срок. Думаю, мы закончим ее так же вовремя и в срок, как и обещали москвичам", – подчеркнул Пегов.

Закрытие станций метро в 2015 году

Напомним, для автомобилистов в районе метро "Бауманская" c 8 февраля вводятся следующие ограничения:

прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной в Токмаков переулок;

выезд из Токмакова переулка на Старую Басманную;

левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

выезд из Плетешковского переулка на Спартаковскую;

левый поворот со Спаратковской на Нижнюю Красносельскую;

выезд из Лефортовского переулка на Бауманскую;

выезд из Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

выезд из Аптекарского переулка на Бауманскую;

выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.