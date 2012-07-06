На станции метро «Красносельская» на рельсы упал пассажир

Пассажир упал на пути станции «Красносельская» по направлению в сторону центра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Чтобы достать пострадавшего, сотрудники метрополитена отключали напряжение контактного рельса в период с 13.38 до 13.59. В связи этим движение от станции «Сокольники» до «Комсомольской» было временно остановлено.

Точных данных о состоянии пассажира не приводится. По информации РИА Новости, мужчина погиб.

В настоящее время движение поездов на Сокольнической ветке восстановлено.