Работавшие под прикрытием карманники предстанут перед судом

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Прокуратура столичного метрополитена направила в суд уголовное дело в отношении карманников, работавших под прикрытием полицейских, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Как полагает следствие, в состав группы карманников входили бывшие служащие органов внутренних дел - Владимир Вахляев, Илья Животов, Николай Серегин, Владимир Кретов, а также полицейский Сергей Спиридонов и две жительницы Ленинградской области – 24-летняя Русалина Мурафурова и 39-летняя Любовь Иванова.

В период с декабря 2013 по апрель 2014 года было возбуждено семь уголовных дел по фактам краж из сумок у пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии метро.

В ходе расследования было установлено, что все преступления совершены организованной преступной группой, которая работала "под прикрытием" бывших оперативников.

По версии следствия, создателем ОПГ стал Владимир Вахляев, который привлек и своих бывших сослуживцев Животова, Спиридонова, Серегина, Кретова. Непосредственными исполнителями стали цыганки Мурафурова и Иванова. Бывшие сотрудники правоохранительных органов отвлекали пассажиров, толкались и перекрывали зоны видимости.

Сейчас все обвиняемые содержатся под стражей и ждут суда.

Напомним, в ноябре прошлого года в столичном метро были приняты повышенные меры безопасности для пассажиров. Каждый поезд стали сопровождать сотрудники полиции, рассказал начальник УВД на Московском метрополитене Игорь Божков.

"Ежедневно 138 сотрудников из полка полиции сопровождения поездов находятся в вагонах метро, - сообщил Игорь Божков. - Всего же в УВД 5600 сотрудников, 3600 из них - собственно патрульные, которых вы постоянно видите на платформах или в дежурных частях".

Кроме того, в метро дежурят сотрудники уголовного розыска в штатском - они пресекают действия карманников. Также, по словам Игоря Божкова, руководство столичной подземки создает службу безопасности из своих сотрудников, в нее войдут порядка 6 тысяч человек. Они будут дистанционно досматривать пассажиров с помощью специальной аппаратуры.