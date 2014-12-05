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05 декабря 2014, 15:53

Кассиров в метро научат английскому языку

метро иностранцы навигация Московский метрополитен

Кассиров столичного метро научат английскому языку

Английскому языку планируют обучать кассиров, которые работают на популярных среди иностранных туристов станциях метро. Об этом на круглом столе сообщил первый заместитель начальника московского метро по работе с пассажирами Юрий Дегтярев, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, продавая билеты иностранцам, кассир должен суметь помочь пассажиру приобрести именно тот билет, который ему нужен. Для этого необходимо знание английского языка.

Кроме того Дегтярев сообщил, что новая навигация в столичном метро будет двуязычной для удобства иностранных пассажиров. А вот дублировать на английский язык объявления станций не планируется.

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"Для нас система навигации состоит из нескольких групп: базовая позволяет ориентироваться пассажирам на метрополитене, она визуально доступна, чтобы люди могли ориентироваться на бегу. Она будет с подсветкой - лайтбоксы, световые панели. На ней будут маршруты наземного и железнодорожного транспорта, ближайшие к станции объекты. Вторая навигация - карты, схемы метро - будут в подуличных переходах. Служебная информация - правила пользования, справки, тарифы - подход к размещению этой информации будет изменен", - рассказал Дегтярев.

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Он также добавил, что в следующем году метро планирует запустить специальное мобильное приложение. В нем будут все схемы и прокладка маршрута.

Кроме того, в следующем году в столичной подземке появится интеллектуальная система видеонаблюдения.

К концу 2015 года в 289 вестибюлях метро повесят более 5,5 тысяч камер видеонаблюдения. Они будут фиксировать скопления пассажиров, бег против потока и забытые вещи.

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