Многофункциональные центры начали выдавать соцкарты студентам

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В Москве стартовал пилотный проект по выдаче студентам социальных карт в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь ГУП "Московский социальный регистр" Виктория Милованова. С 4 августа заявки от студентов начали принимать семь столичных МФЦ. Получать соцкарты там будет проще, чем в кассах метро. В дальнейшем столичную подземку планируется освободить от этой обязанности.

"С сегодняшнего дня студенты могут прийти и подать заявление на оформление социальной карты в семи столичных МФЦ: в районах Лефортово, Красносельский, Сокол, Замоскворечье, Нагорный, Нагатино-Садовники и Очаково-Матвеевское. Пилот продлится до сентября, после чего будут подведены итоги. В случае успеха практику распространят на остальные МФЦ", – рассказала Милованова.

Отметим, что в некоторых из перечисленных районов находятся студенческие общежития: в Лефортове – общежития МТУСИ и МЭИ, в Замоскворечье – РЭУ им. Плеханова, на Соколе – МГТУ им. Разумовского, в Очаково-Матвеевском – МГУЭСИИ, в Нагорном – МИИТ (Университет путей сообщения) и РНИМУ им. Пирогова ("второй мед"). При этом студенты смогут оформить соцкарту в любом МФЦ вне зависимости от того, в каком районе они зарегистрированы и где находится их вуз. Получить социальную карту в МФЦ будет проще, чем в метро. Напомним, карта дает студенту скидку в 50 процентов на проезд в общественном транспорте.

"Если студент получает карточку в метро, то он должен взять там анкету, сам ее заполнить, заверить в вузе, отнести обратно в метрополитен, а затем еще раз прийти, чтобы получить карту. При оформлении социальной карты в МФЦ достаточно будет принести паспорт и студенческий билет, заверять анкету в вузе не потребуется. В МФЦ можно будет сделать фотографию, сотрудники помогут заполнить анкету. После этого студенту останется только снова прийти и получить соцкарту", – пояснила Милованова.

Сейчас из-за приема студентов в кассах метрополитена постоянно образуются очереди. На время действия пилотного проекта студентам будут по-прежнему выдавать социальные карты в метро, но в дальнейшем услуга будет доступна только в МФЦ.

Зампредседателя Российского студенческого союза Алексей Крапухин считает, что студенты будут ходить получать социальные карты в МФЦ, только если до них можно быстро добраться. "Например, у меня в районе до МФЦ нужно ехать 20 минут от метро, в этом смысле получение соцкарточки в метрополитене удобнее", – пояснил он.

По словам Крапухина, самое главное – чтобы МФЦ соблюдали сроки выдачи социальных карт. "Когда Москва переходила на карточки нового поколения были перебои с поставками соцкарт и несколько месяцев студенты были вынуждены обходиться без льгот", – посетовал он.

Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин полагает, что студентам будет удобнее получать социальные карты в МФЦ и они не будут связываться с долгими процедурами столичного метрополитена.

"Для учащихся важно экономить как время, так и деньги, которые они вынуждены тратить на многократные поездки при подаче документов через кассы метрополитена", – отметил эксперт.

Панин также добавил, что в МФЦ внимательно следят за сроками оказания госуслуг. "Там сотрудник, который не уложился в сроки оказания услуги, будет наказан штрафом. Тогда как метрополитен ни перед кем не отчитывается и выдачу соцкарты там часто задерживают. При этом невозможно узнать, когда карта будет готова и почему выдача задерживается", – заявил эксперт.

Автор сайта "Мир метро" Дмитрий Аксенов говорит, что для метрополитена выдача льготных проездных – серьезная непрофильная нагрузка. "Кроме того, в метрополитене сейчас стремятся максимально заменить человеческий труд автоматикой, поэтому перевод такой услуги, как выдача соцкарт, в МФЦ выглядит вполне логичным", – отметил эксперт.

Напомним, в столице действуют 95 МФЦ. До конца 2014 года их количество планируется увеличить до 106. На территории Троицкого и Новомосковского округов работают 2 мобильных офиса МФЦ. В метро студенты могут подать заявление и получить социальную карту в кассах на 70 из 194 станций. При переходе из школы в вуз карта меняется, даже если пятилетний срок ее действия еще не прошел.

Социальные карты москвича обслуживает Банк Москвы. В мае московские власти выбрали еще один банк-партнер – ОАО "Московский индустриальный банк". Он будет выпускать соцкарты для студентов Финансового университета при правительстве РФ. При этом карты этого банка совместят в себе функции "кампусных" карт: с их помощью можно будет получать стипендию, проходить в здание вуза, расплачиваться в столовой и так далее.

Дарья Миронова