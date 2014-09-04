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04 сентября 2014, 14:25

В новых автоматах можно будет привязать "Тройку" к номеру мобильного

метро билеты автоматы

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский метрополитен закупит 300 автоматов по продаже билетов, сообщил M24.ru источник в столичной подземке. С помощью новых аппаратов можно будет не только приобрести карту "Тройка", но и привязать ее к номеру мобильного телефона для дальнейшего восстановления в случае потери.

Кроме того, пассажиры смогут пополнить в автоматах льготные карты для школьников и студентов. В них также можно будет приобрести билеты на все виды транспорта - как на лимитированное количество поездок, так и билеты "90 минут".

Автоматы должны соответствовать техническим требованиям, работать круглосуточно без обслуживающего персонала и не менее пяти лет. На инновационные аппараты по продаже билетов столичный метрополитен планирует потратить почти 165 миллионов рублей.

Работа по установке автоматов должна быть выполнена в течение трех месяцев с момента подписания договора. Конкурс пройдет в два этапа. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 24 сентября, во втором - до 23 октября. Подведение итогов конкурса состоит 2 декабря 2014 года.

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Отметим, что конкурс на закупку автоматов был объявлен еще в ноябре, однако затем был отменен по требованию заказчика.

Тогда сообщалось, что аппараты будут принимать монеты от 50 копеек и купюры до 5 тысяч рублей и выдавать сдачу, "научатся" принимать кредитки. У них также появится функция голосовой связи — в случае каких-то проблем пассажир сможет связаться с кассиром или техподдержкой, не отходя от автомата.

Получить комментарий столичного метрополитена о причинах отмены прошлого конкурса M24.ru в настоящий момент не удалось.

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