Прокуратура: Системы вентиляции столичного метро работают исправно

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Проверка прокуратуры подтвердила готовность системы вентиляции в столичной подземке к летнему сезону. Все климатические установки контролируются в постоянном режиме, сообщил прокурор Московского метрополитена Александр Рыбак.

Ежедневно в подземку подается более одного миллиарда кубометров прохладного воздуха, уточняет пресс-служба метро. Обычно холодный воздух в вагон подают сразу два кондиционера, которые не могут сломаться одновременно. Если кондиционер ломается, автоматически включается система вентиляции, которая непрерывно подает пассажирам прохладный воздух.

Вагоны без системы вентиляции в метро не курсируют. Весь подвижной состав, закупаемый с 2012 года, обязательно комплектуется и системой кондиционирования. Поэтому на Кольцевой, Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линии ходят поезда с кондиционерами.

Кроме того, вагонный парк Арбатско-Покровской линии оборудован кондиционерами на 28 процентов, Бутовской – на 35 процентов, а до 2020 года метрополитен закупит еще более 1200 новых вагонов.

"Москва в цифрах": Жара в метро

В пресс-службе метро подчеркнули, что в течение часа воздух на станциях обновляется до четырех раз. Это достигается благодаря усиленному режиму работы вентиляционных установок и поршневому эффекту от движения поездов. Сейчас средняя зарегистрированная температура на станциях и в вагонах колеблется от 22 до 26,5 градуса.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за жары. Служба пассажирских сервисов подготовила бутылки с водой и начнет их раздавать, если температура на станциях будет выше 28 градусов. Электромеханическая служба задействовала максимальное число вентиляторов и приостановила профилактические и ремонтные работы систем охлаждения воздуха.

В пресс-службе метро отметили, что температура и влажность в подземке соответствуют санитарным нормам, а с начала теплого периода не было зафиксировано ни одного превышения среднего показателя температуры воздуха. Для контроля над ситуацией руководству подземки и дептрансу постоянно поступает сводка о показателях влажности и температуре.

Также работники службы безопасности, центра организации мобильности пассажиров и дежурный персонал станций прошли обучение по оказанию первичной помощи при перегреве.

Ранее M24.ru сообщало, что более тысячи вагонов столичного метро, или 21%, обеспечены кондиционерами. При этом в подземке вообще нет вагонов, воздух в которых не охлаждается - в старых поездах применяется система вентиляции, которая подает в салон воздух такой же температуры, что и "за бортом".

При этом Роспотребнадзор направил письма в департамент транспорта и руководству метро с рекомендацией усилить контроль за температурой в столичной подземке в летний период.