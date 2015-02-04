Петербургские дизайнеры "нашли" животных на схеме столичного метро

Фото: logomachine.ru

Питерские дизайнеры обнаружили на схеме столичной подземки силуэты животных, которые получились в результате пересечения линий. Всего дизайнеры разглядели 10 зверей, среди которых есть, например, креветка, олень и собака.

"Изначально идея появилась не у нас. Был такой проект "Животные на схеме метро Лондона", и мы решили сделать то же самое для московской подземки", - рассказал M24.ru основатель сервиса "Логомашина" Роман Горбачев.

Дизайнеры выбрали именно московскую схему, потому что она самая сложная в России. На "родной", питерской, схеме нет таких вариаций и пересечений.

Фото: logomachine.ru

Проект "Животные на схеме метро Лондона" (Animals On The Underground) в 1988 году начал британский художник Пол Миддлвик. Однажды он разглядывал схему метро и разглядел на ней силуэт слона. Сейчас "коллекция" Пола насчитывает 30 зверей. В ней есть летучая мышь, сурок и другие животные.

Проект "Животные на схеме метро Лондона" (Animals On The Underground) в 1988 году начал британский художник Пол Миддлвик. Однажды он разглядывал схему метро и разглядел на ней силуэт слона. Сейчас "коллекция" Пола насчитывает 30 зверей. В ней есть летучая мышь, сурок и другие животные.



Ранее сообщалось, что каждый вид московского городского транспорта будет иметь свой сублоготип и цвет. Об этом рассказала замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

Фото: logomachine.ru

Так, метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи - синим, такси - желтым, а электрички - серым. В то же время инфраструктуре, связанной с пешеходами, будет присвоен коричневый цвет, велосипедной инфраструктуре - мятно-зеленый, паркингу - салатовый, а речному транспорту - светло-синий.

"В ближайший год будет ремонт 96 станций метро, и мы отправим брендбук в департамент строительства", - сказала Алина Бисембаева.