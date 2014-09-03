В метро разработают методику выявления дефектных рельсов

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В московском метрополитене разработают методику выявления дефектных рельсов, сообщил M24.ru источник в столичной подземке. Это позволит повысить безопасность движения поездов, а также снизит затраты на содержание рельсов.

При разработке методики необходимо учитывать все эксплуатируемые в метро рельсы. На реализацию проекта планируется потратить более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен выделит более 12 миллионов на оценку уязвимости своей инфраструктуры. В подземке определят степень защищенности объектов и разработают меры защиты от угроз, в том числе от незаконных проникновений извне.

Проверки затронут 124 объекта, среди них – сами станции метро, перегоны, коллекторы подстанций, мосты и дизельные электростанции. Оценку их уязвимости проведут в течение 30 дней. Еще один месяц уйдет на утверждение результатов проверки.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

22 июля Сергей Собянин сообщил об отставке начальника Московского метрополитена Ивана Беседина. Новым руководителем метро стал Дмитрий Пегов, ранее занимавший пост гендиректора дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД".