Строители начали прокладку тоннеля метро до "Битцевского парка"

ИТАР-ТАСС

Проходка левого перегонного тоннеля от станции "Лесопарковая" до станции "Битцевский парк" Бутовской линии метрополитена начинается 3 августа в Москве, передает РИА Новости.

Речь идет о продлении Бутовской ветки метро от станции "Улица Старокачаловская" через станцию "Лесопарковая" до станции "Битцевский парк", которая станет пересадочной на станцию "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии.

Данные работы вызывают беспокойство жителей района, поскольку метро пройдет через Битцевский парк.

Однако в департаменте строительства столицы уточняют, что тоннели под территорией парка пройдут на глубине 15-20 метров и не будут пересекать водоносносные слои, затрагивать родники и воздействовать на корневую систему деревьев.

Кроме того, станции "Битцевский парк" и "Лесопарковая" будут находиться вне зоны особо охраняемой природной территории "Битцевский лес". На территории зоны построят только три вентиляционных киоска, при этом их монтаж будет осуществляться из тоннелей, чтобы не нарушать экосистему парка.

Напомним, строительство данного участка метро началось в 2011 году, сдать его в эксплуатацию планируется в 2013 году. По мнению авторов проекта, новый участок повысит уровень обслуживания метрополитеном населения периферийных районов Северное Бутово и Южное Бутово (с численностью около 270 тысяч человек), сократит перегрузку южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро и снизит загрузку автотранспортом южного участка МКАД.