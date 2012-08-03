Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

03 августа 2012, 11:41

Строители начали прокладку тоннеля метро до "Битцевского парка"

метро строительство метрополитен власть

ИТАР-ТАСС

Проходка левого перегонного тоннеля от станции "Лесопарковая" до станции "Битцевский парк" Бутовской линии метрополитена начинается 3 августа в Москве, передает РИА Новости.

Речь идет о продлении Бутовской ветки метро от станции "Улица Старокачаловская" через станцию "Лесопарковая" до станции "Битцевский парк", которая станет пересадочной на станцию "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии.

Данные работы вызывают беспокойство жителей района, поскольку метро пройдет через Битцевский парк.

Однако в департаменте строительства столицы уточняют, что тоннели под территорией парка пройдут на глубине 15-20 метров и не будут пересекать водоносносные слои, затрагивать родники и воздействовать на корневую систему деревьев.

Кроме того, станции "Битцевский парк" и "Лесопарковая" будут находиться вне зоны особо охраняемой природной территории "Битцевский лес". На территории зоны построят только три вентиляционных киоска, при этом их монтаж будет осуществляться из тоннелей, чтобы не нарушать экосистему парка.

Напомним, строительство данного участка метро началось в 2011 году, сдать его в эксплуатацию планируется в 2013 году. По мнению авторов проекта, новый участок повысит уровень обслуживания метрополитеном населения периферийных районов Северное Бутово и Южное Бутово (с численностью около 270 тысяч человек), сократит перегрузку южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро и снизит загрузку автотранспортом южного участка МКАД.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать