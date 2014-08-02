Стадион "Спартак" будет готов к вводу в конце августа - Хуснуллин

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Власти Москвы готовы ввести в эксплуатацию стадион "Спартак" и одноименную станцию метро в конце августа 2014 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На Арене (стадион "Открытие Арена" - M24.ru) почти все сделано, кроме навесных фасадов. Все инженерные, информационные системы готовы. В течение ближайшей недели мы уже получим акт ввода", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он добавил, что перед запуском станции метро "Спартак" специалисты проведут двойной контроль систем безопасности. "Сейчас идет наладка всей аппаратуры, которая здесь существует. Сегодня станция работает, поезда по ней проходят полноценно, но не останавливаются", - уточнил заммэра.

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По его словам, совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прорабатывается транспортная схема, которая будет действовать в районе стадиона и станции метро. Марат Хуснуллин сообщил, что в районе станции метрополитена построят перехватывающую парковку, а также обустроят несколько тысяч машино-мест.

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Кроме того, в здесь обустроят 3 километра набережной Москва-реки. "Будут открыты пешеходные дорожки, велосипедные дорожки. В рамках развития концепции развития Москвы-реки мы работаем над этим проектом. Их 83 км общей протяженности реки, 3 км здесь - это не так мало", - отметил Хуснуллин, добавив, что проект благоустройства территории в районе стадиона должен быть готов к концу 2014 года.

Напомним, что официальное открытие стадиона "Спартак" намечено на 5 сентября. В этот день здесь пройдет первый футбольный матч.