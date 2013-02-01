На Арбатско-Покровской ветке восстановлено движение поездов

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Утром в пятницу, 1 февраля, удалось нормализовать движение поездов на Арбатско-Покровской ветке. Ранее пассажиры сообщали о том, что составы там ходят с увеличенных интервалом.

Около половины восьмого утра составы, следующие в обоих направлениях, высадили людей на платформы. По громкой связи сотрудники метрополитена объявили, что поезда задерживаются по техническим причина и попросили воспользоваться наземным транспортом, передает РИА Новости.

В настоящий момент оператор "горячей линии" столичной подземки подтвердил, что неполадка устранена. Точная причина технической неисправности пока не сообщается.