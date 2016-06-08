Стратегия национальной политики имеет громадное значение для Москвы – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Власти столицы приняли постановление "О национальной политике города Москвы", рассчитанной до 2025 года. Корреспондент m24.ru ознакомился с документом и попросил разъяснить некоторые пункты эксперта.

Текущая ситуация

В столице проживают, согласно данным переписи населения 2010 года, 12 миллионов человек – представителей более 160 народов. В их числе 91,6 процента – русские, по 1,4 процента – украинцы и татары, 1 процент – армяне, по 0,5 процента – евреи и азербайджанцы.

Остальные национальные группы составляют менее половины процента. Также в городе единовременно находится до 1,5 миллиона иностранцев. Еще в Москве зарегистрированы и работают около ста национальных объединений.

Как сказал в разговоре с m24.ru директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский, стратегия национальной политики принимается в столице впервые. "Принятие такого документа имеет громадное значение. То есть у правительства Москвы есть ясное и четкое понимание национальной политики и межнациональных отношений, а также то, что важной частью этой политики является работа в сфере миграции", – подчеркнул он.

Как москвичи относятся к приезжим

Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей города ориентированы на сотрудничество: 75 процентов респондентов оценили межнациональные отношения как спокойные, а 90 процентов горожан заявили, что "не чувствуют враждебности" к представителям другой национальности и считают недопустимым использовать насилие в межконфессиональных спорах.

В документе отмечается, что у значительной части москвичей наблюдается настороженность по отношению к представителям национальных меньшинств и опасения, связанные с большим количеством мигрантов.

Власти это объясняют миграционным кризисом в Европе и на Ближнем Востоке, вооруженным конфликтом на Украине, трудностями в адаптации мигрантов к московской и общероссийской среде, ростом угрозы терроризма и присоединением к столице слабо урбанизированных территорий.

"Большая Москва": Кто живет в столице

Что собираются сделать

В стратегии национальной политики Москвы намечены задачи, направленные на консолидацию городского сообщества, гармонизацию отношений, обеспечение региональной безопасности и упрочение гражданского сознания.

В список задач вошло:



Постоянный мониторинг состояния межнациональных отношений;

Развитие этнографического туризма и соответствующих маршрутов, связанных с представителями других национальностей;

Дополнительное образование в области национальной политики для чиновников и педагогов;

Приоритет в трудоустройстве для россиян и граждан ЕАЭС (Евразийский экономический союз);

Создание условий для адаптации и интеграции иностранцев;

Пропаганда традиционных семейных ценностей;

Распространение в СМИ проектов, направленных на реализацию этих задач.

Юрий Московский, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Для мониторинга состояния межнациональных отношений нужно постоянно проводить социологические опросы, собирать фокус-группы и так далее. Это есть сейчас, но нужно делать чаще. Для мониторинга состояния межнациональных отношений нужно постоянно проводить социологические опросы, собирать фокус-группы и так далее. Это есть сейчас, но нужно делать чаще. Касательно этнографического туризма – под Боровском есть целый этнопарк, "Этномир" называется. Такие проекты нужны, чтобы люди знакомились друг с другом, понимали, что мы все тут давно живем, а не вчера "понаехали". Если говорить о дополнительном образовании, то сейчас разрабатывается профстандарт по нацполитике для чиновников, но он пока еще не принят. Снижение зависимости нашей экономики от иностранной рабочей силы – тут уже все делается, при приеме на работу предпочтения отдают гражданам РФ, Белоруссии и стран ЕАЭС. Если говорить об условиях для адаптации и интеграции, то тут нужно их различать: для первого достаточно принять экзамен на знание языка и истории, а для второго – например, школы для детей приезжих. Так, в столице уже учатся 25 тысяч детей из других государств. Важно понимать, что интеграция мигранта в социокультурную среду города важна для его конкурентоспособности, ведь чем глубже он "погрузился", тем проще ему будет устроиться на работу.



Что уже сделано

За последнее время в столице появилось несколько нововведений, призванных облегчить жизнь иностранцев в Москве. например, в поселении Вороновское около деревни Сахарово открылся многофункциональный миграционный центр. Там можно пройти все процедуры для получения патента, в том числе сделать дактилоскопию, сдать экзамены на знание русского языка и истории, обратиться в налоговую инспекцию, миграционную службу и так далее.

Еще с апреля в тестовом режиме работает биржа труда для мигрантов из безвизовых стран, ее запустили на базе "Миграционного центра" – единственная уполномоченная правительством города организация, где иностранный гражданин может оформить и получить патент на работу.

Также планируется запустить мобильное приложение со справочной информацией для мигрантов. Там можно будет найти информацию миграционного подразделения МВД, социальных служб, а также данные о местах, где предоставляют юридическую помощь, бесплатную пищу или ночлег. Приложение будет работать на платформе Android.