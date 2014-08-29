Мы потребуем у частных перевозчиков обновить подвижной состав - Собянин

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В столице полностью обновили парк автобусов, который на сегодняшний день является одним из самых новых в Европе. Теперь такие требования предъявят к частным перевозчикам, заявил Сергей Собянин на заседании международного экспертного совета по транспортным вопросам.

"Следующая задача - предъявить такие требования к частным перевозчикам, чтобы они тоже своевременно и качественно обновляли подвижной состав", - отметил мэр Москвы.

По его словам, количество пассажиров, использующих наземный городской общественный транспорт, ежегодно возрастает на 2-3%. "Скорость движения по выделенным полосам увеличилась на 20%. При этом общий трафик на дорогах не ухудшается, а постепенно, по чуть-чуть начинает улучшаться", - уточнил Сергей Собянин.

Он отметил, что такие показатели - результат работы, которая проводится в Москве. По его словам, все мегаполисы мира сталкиваются с одними и теми же дорожными проблемами: рост количества транспорта, дискомфорт на дорогах, длительное время поездки на работу и домой.

"В конце концов нерешенные транспортные проблемы являются серьезным тормозом в развитии городов и экономики нашей страны", - пояснил Сергей Собянин. Он добавил, что 3,5 года назад в Москве приняли программу, согласно которой приоритет на дорогах города отдается общественному транспорту. Кроме того, было принято решение о создании выделенных полос для автобусов.

"Совершенно очевидно, если автобусы двигаются медленнее, чем двигаются машины, то большое количество людей пересядет на автомобили все большее и большее количество людей пересаживаются с общественного транспорта на личный. В этом бы не было ничего плохого, но в результате вообще останавливается движение на улицах Москвы", - сказал мэр столицы, добавив, что наземным пассажирским транспортом в городе пользуются 6 миллионов человек.

Помимо развития инфраструктуры для автобусов в Москве активно реконструируют трамвайные пути. Так, ежегодно ремонтируется около 50 километров путей.

"Кроме этого, конечно, очень важно не только, какой подвижной состав и какая транспортная инфраструктура, а как четко ходят автобусы и трамваи по расписанию, как они соблюдают график движения", - подчеркнул Сергей Собянин. Для этих целей в Москве создают интеллектуальную транспортную систему, которая включает в себя "сегмент контроля работы общественного транспорта".

Интеллектуальная транспортная система Москвы заработает до конца года

Напомним, что интеллектуальная транспортная система Москвы заработает до конца 2014 года. В настоящее время система находится на стадии внедрения. В состав ИТС входят: координированная система управления светофорами, система телеобзора, система передачи данных, мониторинг условий дорожного движения, информационные табло и фото-видеофиксация нарушений ПДД.

Также транспортная система включает Московское парковочное пространство, систему управления наземным пассажирским транспортом и систему визуализации графика движения электричек.