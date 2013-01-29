Получить разрешение на снегоход теперь можно на портале госуслуг

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Регистрацию и выдачу разрешений на использование аттракционов, квадроциклов и снегоходов в Москве перевели в электронный вид. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, услугой активно пользуются не только предприятия (парки аттракционов, строительные компании и коммунальщики), но и владельцы снегоходов и квадроциклов. "Данная услуга востребована в Москве. Ежегодно за ней обращается свыше 90 тысяч заявителей", - заявил Сергей Собянин.

Как сообщает инфоцентр правительства Москвы, начальник ОАТИ столицы Дмитрий Семенов уточнил, что пока нововведение работает в тестовом режиме, однако на портал госуслуг уже поступают первые обращения.

Перевод услуги в электронный вид позволит сократить время ее получения, а также легализовать незарегистрированные квадроциклы. Дмитрий Семенов подчеркнул, что в Москве около 20 тысяч человек покупают самоходные машины, нигде их не регистрируют и не проходят техосмотр.

Напомним, что также была переведена в электронный вид услуга по приватизации квартиры.