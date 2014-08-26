1 сентября в школу пойдут 93 тысячи детей - мэр

1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей, заявил Сергей Собянин на заседании правительства во вторник.
В свою очередь, глава столичного департамента образования Исаак Калина подчеркнул, что свыше 21 тысячи детей зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп тех же самых школ.
Родители 66 тысяч зачисленных в первые классы детей (71,2%) выбрали школы в своем микрорайоне, 26% детей зачислены в школы не в районе их регистрации. В основном это связано с тем, что адрес фактического проживания может отличаться от адреса регистрации семьи ребенка.
"Каждый родитель, регистрируясь по основному месту жительства, тут же автоматически получает возможность зарегистрироваться в две дополнительные школы, которые для него кажутся приоритетными. Как правило большинство получают место в этих учреждениях чуть позже, чем в основные школы", - рассказал Калина.
Напомним, что с 1 декабря 2011 года записать ребенка в школу можно с помощью столичного портала госуслуг. Так, регистрация заявлений о приеме детей в первые классы на 2014/15 учебный год был открыта 15 декабря 2013. В первые классы уже зачислены 93,3 тысячи детей, что на 8,3 тысяч больше чем за аналогичный период прошлого года.
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Мэр Москвы также сообщил, что в Молжаниновском районе (САО) будет открыта новая школа-одиннадцатилетка - "Школа Перспектива". Ранее этот район оставался единственным в Москве, где не было собственной полной средней школы.
"Строители практически завершили работы, остаются последние штрихи, отделочные работы. Параллельно мы ведем регистрацию тех семей, которые хотят, чтобы их дети здесь учились. Проводится набор учителей, подобрали кандидатуру руководителя этого учреждения", - сообщил Калина.
Школа будет открыта во вновь построенном здании по адресу: улица Синявинская, владение 11. В ней разместятся 8 классов начальной школы для детей в возрасте от 6 до 11 лет, 10 классов средней школы - для детей от 11 до 16 лет, 4 класса старшей школы - для детей от 16 до 18 лет. Школа сможет принять до 550 человек.
1 сентября в МосквеНапомним, 1 сентября в Москве открывается 8 новых школ. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.
Ранее Сергей Собянин также одобрил предложение сократить количество учебных дней. Он отметил, что при таком графике у родителей будет больше времени на общение с детьми. Переменам поспособствовала и новая система финансирования, введенная с января 2014 года. Если раньше школы, работающие шесть дней в неделю, получали больше бюджетных средств, то теперь учебные заведения с разным графиком уравняли в правах. Количество учебных часов в школах, которые сделают субботу выходным днем, останется прежним. Впрочем, некоторые школы приняли компромиссное решение: в младших и средних классах ввели пятидневную неделю, а в старших частично оставили шесть учебных дней.