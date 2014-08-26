1 сентября в школу пойдут 93 тысячи детей - мэр

Более 93 тысяч первоклассников пойдут в московские школы 1 сентября

1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей, заявил Сергей Собянин на заседании правительства во вторник.

В свою очередь, глава столичного департамента образования Исаак Калина подчеркнул, что свыше 21 тысячи детей зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп тех же самых школ.

Родители 66 тысяч зачисленных в первые классы детей (71,2%) выбрали школы в своем микрорайоне, 26% детей зачислены в школы не в районе их регистрации. В основном это связано с тем, что адрес фактического проживания может отличаться от адреса регистрации семьи ребенка.

"Каждый родитель, регистрируясь по основному месту жительства, тут же автоматически получает возможность зарегистрироваться в две дополнительные школы, которые для него кажутся приоритетными. Как правило большинство получают место в этих учреждениях чуть позже, чем в основные школы", - рассказал Калина.

Напомним, что с 1 декабря 2011 года записать ребенка в школу можно с помощью столичного портала госуслуг. Так, регистрация заявлений о приеме детей в первые классы на 2014/15 учебный год был открыта 15 декабря 2013. В первые классы уже зачислены 93,3 тысячи детей, что на 8,3 тысяч больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как записать ребенка в первый класс через интернет

Мэр Москвы также сообщил, что в Молжаниновском районе (САО) будет открыта новая школа-одиннадцатилетка - "Школа Перспектива". Ранее этот район оставался единственным в Москве, где не было собственной полной средней школы.

"Строители практически завершили работы, остаются последние штрихи, отделочные работы. Параллельно мы ведем регистрацию тех семей, которые хотят, чтобы их дети здесь учились. Проводится набор учителей, подобрали кандидатуру руководителя этого учреждения", - сообщил Калина.

Школа будет открыта во вновь построенном здании по адресу: улица Синявинская, владение 11. В ней разместятся 8 классов начальной школы для детей в возрасте от 6 до 11 лет, 10 классов средней школы - для детей от 11 до 16 лет, 4 класса старшей школы - для детей от 16 до 18 лет. Школа сможет принять до 550 человек.