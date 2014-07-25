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Мэр Москвы

25 июля 2014, 12:16

Реконструкция бассейна "Лужники" начнется в октябре – мэр

мэр Москвы реконструкция проекты Сергей Собянин бассейн Лужники

Фото: M24.ru

К реконструкции плавательного бассейна "Лужники" приступят в октябре, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения объекта.

Мэр Москвы отметил, что после реконструкции бассейн станет одним из лучших центров водных развлечений и семейного отдыха в Москве.

Каким станет бассейн "Лужники" после реконструкции

Напомним, что в декабре 2013 года был проведен конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции бассейна "Лужники". Победителем стало архитектурное бюро UNK project, известное по проектам жилых кварталов Сколкова и одной из башен Москвы-сити. Второе место занял консорциум ПИ "Арена" + LANIK, третье – "А-Б студия".

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Проект предусматривает строительство крытого многофункционального плавательного центра площадью 42 тысячи квадратных метров с водными аттракционами. Для посетителей также оборудуют фитнес- и спа-центр. Помимо этого, в рамках реконструкции площадь бассейна увеличится в 3 раза за счет демонтажа части трибун (с 2 до 6 тысяч квадратных метров).

Все работы планируется завершить в декабре 2017 года. На время реконструкции плавательный бассейн будет частично закрыт. Однако постоянные посетители с мая 2015 года смогут посещать временный открытый бассейн.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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