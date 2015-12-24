Новый тоннель и путепровод улучшат дорожную ситуацию на Люблинской улице – мэр

Сергей Собянин открыл тоннель на Люблинской улице

Сергей Собянин открыл движение по тоннелю на пересечении Люблинской улицы с Волгоградским проспектом, а также по эстакаде через Курское направление железной дороги.

"Сегодня запускаем тоннель на пересечении Волгоградки и ул. Люблинская, а также эстакаду через Курское направление железной дороги. Надеюсь, что это улучшит движение в этом месте и в целом облегчит транспортную ситуацию в шести районах Москвы", – сказал мэр.

В числе работ на Волгоградке вошла реконструкция проезжей части проспекта, Люблинской улицы, Остаповского проезда и Волжского бульвара. Также там построили две эстакады, тоннель, два пешеходных перехода (подземный и надземный), съезды и боковые проезды.



Ранее в столице открылся еще один транспортный объект – развязка МКАД с Рязанским проспектом. По словам Сергея Собянина, завершающим этапом реконструкции стало строительство левоповоротного тоннеля из области на внутреннюю сторону МКАД. В результате пропускная способность участка значительно повысилась.

Какие дороги и развязки построены с начала года

Напомним, программа реконструкции развязок на МКАД находится в завершающей стадии. Уже закончены работы на 12 развязках, включая Ленинскую. 22 декабря Сергей Собянин открыл движение на развязке с Можайским шоссе и с Ленинским проспектом.