Собянин потребовал выделить лучших врачей для пострадавших в метро

Сотрудники МЧС доложили Сергею Собянину о ЧП на "синей" ветке метро

. Мэр поручил в течение двух часов установить причину аварии в московском метро, также он потребовал выделить лучших врачей для оказания помощи пострадавшим. Собянин прибыл на место аварии на станцию метро "Славянский бульвар", сообщает телеканал "Москва 24".

"Произошла одна из крупнейших аварий московского метрополитена", - заявил Собянин. Проводятся все меры для того, чтобы помочь людям, вовремя их эвакуировать из туннеля и оказать медицинскую помощь.

Мэр поставил задачу в течение двух часов установить причину аварии. Кроме того, он поручил оперативным службам города сделать все возможное, чтобы немедленно доставить людей в больницы.

"Прошу выделить самых лучших врачей и контролировать процесс оказания медицинской помощи", - потребовал Собянин от главы департамента здравоохранения Георгия Голухова. Он также дал поручение организовать "горячую линию" и пресс-центр.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 80 человек, пять погибли. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.