Сергей Собянин: город переходит к качественному развитию

Сергей Собянин рассказал о направлениях развития Москвы

Сергей Собянин, выступая на IV Московском урбанистическом форуме, заявил, что столичные власти сохранят все направления развития города, передает корреспондент M24.ru.

"Новый этап развития Москвы – это переход от количественных показателей к более качественному развитию всех сфер экономики Москвы на основе накопленного потенциала", - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что реальный сектор экономики города очень изменился: в столице размещены 19 из 20 крупнейших в России IT-компаний, в технопарках работает более 360 фирм общим штатом более 5 тысяч человек.



В столице открылся IV Московский урбанистический форум

"Следующий шаг в развитии московской промышленности - создание крупных инновационных парков и инжиниринговых центров", - добавил он.

Также мэр подчеркнул, что ежегодно вводится в строй более 8 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом текущее снижение спроса на квартиры он назвал "позитивным фактором" – по мнению мэра, так уйдет "спекулятивная пена".

Четверть недвижимости, по словам Собянина, будет на территории промзон – например, в границах ЗИЛа, где также появится спортивный дворец с ледовыми аренами и бассейном.

При этом мэр сказал, что с 2010 года в Москве провели полноценную модернизацию материально-технической базы образования и здравоохранения, в повышение квалификации врачей и учителей "вкладываются значительные ресурсы", отсюда уровень ЕГЭ в Москве в среднем в два раза выше, чем по стране. "Но наша задача - выйти по качеству на уровень ведущих мегаполисов мира", - добавил он.

Касательно транспорта мэр сказал, что изменилась психология москвичей: большинство поддерживают наведение порядка в сфере парковки и одобряют приоритет общественного транспорта.

Кроме того, Собянин отметил важность масштабного строительства дорог в городе, метро и развязок. В 2015 году, кстати, в таких стройках впервые будут участвовать инвесторы: внебюджетные деньги привлекут на северный дублер Кутузовского проспекта и на переезды через железную дорогу.

"Некоторые предлагают все заморозить из-за кризиса. Это было бы ошибкой. Комфортный город - залог экономического развития", - добавил мэр.

Самым важным проектом в городе Собянин назвал развитие коммуникации между жителями и властями – госуслуги в электронном виде и жалобы на портале "Наш город", а также проект "Активный гражданин".



Как пользоваться обновленным порталом госуслуг

"Москва не является какой-то тихой гаванью, негативные тенденции сказываются и на городе. Но наш главный актив - целеустремленные москвичи, которые не падают духом даже в самые трудные времена", сказал в заключение мэр.

Ранее Сергей Собянин, выступая на приеме в честь аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, заявил, что столица не сократит финансирование программ, направленных на развитие города.

"Многие проекты, которые находились в зачаточном состоянии, будут выходить уже как готовые продукты, чтобы изменять качество жизни в городе", - подчеркнул мэр.