По объему предоставления госуслуг Москва обогнала Нью-Йорк - Собянин

Фото: M24.ru

По объему предоставляемых в электронном виде госуслуг Москва стала первой в России, заявил в среду, 6 августа, Сергей Собянин, во время посещения выставки работ столичных программистов в Центре организации дорожного движения.

"По объему государственных услуг у нас самый большой в стране сервис - 3,5 миллионов пользователей. Что составляет почти 40 процентов от общего объема по стране. Это 18 миллионов заявлений на оказание госуслуг", - сообщил Собянин.

По словам столичного мэра, динамика растет в арифметической прогрессии - "каждый год мы наращиваем объемы".

"Если посмотреть специальное исследование, то мы перегнали Нью-Йоркский портал. Еще в январе отставали в три раза, в феврале нагнали, а в мае уже превысили показатели", - подытожил Собянин.

Ранее M24.ru сообщало, что более половины жителей столицы активно пользуются электронными госуслугами.

"60 процентов москвичей в той или иной мере уже пользуются электронными услугами в Москве. Одна из популярных - это образовательная услуга. Мы первыми в России перешли на онлайн-запись в школы, детские сады, кружки, секции", - отметил Собянин.

По словам мэра, в 2011 году, когда услуга начинала вводиться, многие родители были уверены, что лучше обратиться лично к директору образовательного учреждения. Однако теперь жители города по достоинству оценивают удобство дистанционной записи детей. В частности, используя онлайн-сервисы, можно подавать заявки сразу в несколько школ. метро.