На портале "Наш город" появится 30 новых функций - Собянин

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7 июля на портале "Наш город" запустят 30 новых функций, сообщил Сергей Собянин на совещании правительства Москвы по оперативным вопросам.

По словам мэра, в рамках краудсорсингового проекта на "Нашем городе" были отобраны 70 идей, которые появятся в ближайшее время. Среди тех нововведений, которые запустят 7 июля, будет: содержание парков, грязь на остановках, несанкционированные свалки и состояние пешеходных переходов.

Как отметила глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, в среднем на портале решается 88% проблем, при этом самые высокие показатели у префектура СЗАО - 95%, а самые низкие показатели – у ЗелАО, департамента ЖКХ и департамента культуры. Она добавила, что иногда "чиновники признают проблему только после того, как жители напишут второй раз". "Лидером", по данным Раковой, тут выступает префектура ВАО.

"Проблема должна быть решена в течение шести месяцев, затем информация идет в контрольные органы", - сказала Ракова. Она отметила, что иногда "чиновники используют программы-фоторедакторы или фотографируют другие участки, например, в Пресненском районе". Сергей Собянин на это заявил, что 7 июля глава управы будет уволен.

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас им пользуются 250 тысяч человек, и, по словам Сергея Собянина, число посетителей увеличилось вдвое.



Как сообщить о проблеме на портале "Наш город"

Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. Кроме того, 25 февраля на портале "Наш город" запустили краудсорсинговый проект, в рамках которого горожане могли делиться своими идеями по благоустройству Москвы. Москвичи могли сообщить, какие функции на портале неудобны, как его лучше усовершенствовать и какие темы надо ввести.