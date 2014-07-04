На портале "Наш город" появится 30 новых функций - Собянин

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7 июля на портале "Наш город" запустят 30 новых функций, сообщил Сергей Собянин на совещании правительства Москвы по оперативным вопросам.
По словам мэра, в рамках краудсорсингового проекта на "Нашем городе" были отобраны 70 идей, которые появятся в ближайшее время. Среди тех нововведений, которые запустят 7 июля, будет: содержание парков, грязь на остановках, несанкционированные свалки и состояние пешеходных переходов.
Как отметила глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, в среднем на портале решается 88% проблем, при этом самые высокие показатели у префектура СЗАО - 95%, а самые низкие показатели – у ЗелАО, департамента ЖКХ и департамента культуры. Она добавила, что иногда "чиновники признают проблему только после того, как жители напишут второй раз". "Лидером", по данным Раковой, тут выступает префектура ВАО.
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"Проблема должна быть решена в течение шести месяцев, затем информация идет в контрольные органы", - сказала Ракова. Она отметила, что иногда "чиновники используют программы-фоторедакторы или фотографируют другие участки, например, в Пресненском районе". Сергей Собянин на это заявил, что 7 июля глава управы будет уволен.
Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас им пользуются 250 тысяч человек, и, по словам Сергея Собянина, число посетителей увеличилось вдвое.
Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. Кроме того, 25 февраля на портале "Наш город" запустили краудсорсинговый проект, в рамках которого горожане могли делиться своими идеями по благоустройству Москвы. Москвичи могли сообщить, какие функции на портале неудобны, как его лучше усовершенствовать и какие темы надо ввести.