В этом году завершится ремонт четырех музыкальных школ - Собянин

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Сергей Собянин в среду осмотрел отреставрированный комплекс зданий детской музыкальной школы им. С.И. Танеева в Чистом переулке.

Мэр Москвы отметил, что в 2014 году в городе завершится реконструкция и строительство еще трех музыкальных школ: им. Гнесиных; им. Калинникова в Лианозове, а также детской школы искусств им. Стравинского в Митине.

"Хорошо, что даже школа Танеевых, реставрация и строительство которой продолжалась без малого 10 лет, удачно завершается. Отреставрировано старое здание, построен новый трехэтажный корпус, идет оснащение необходимыми музыкальными инструментами, монтируется орган. Я надеюсь, что в октябре комплектация оборудования будет закончена", - отметил мэр Москвы.

ДМШ им. Танеева Детская музыкальная школа имени известного композитора, пианиста и педагога Сергея Ивановича Танеева расположена в родовом особняке Танеевых в Чистом переулке.

История особняка, который является объектом культурного наследия регионального значения, связана с творческой судьбой музыкальных деятелей XX столетия Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Детская музыкальная школа имени известного композитора, пианиста и педагога Сергея Ивановича Танеева расположена в родовом особняке Танеевых в Чистом переулке.История особняка, который является объектом культурного наследия регионального значения, связана с творческой судьбой музыкальных деятелей XX столетия Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. С 1991 года в особняке находится детская музыкальная школа № 107. В ДМШ им. Танеева занимается около 400 учеников. В школе открыты отделения фортепиано, струнных, духовых, народных и ударных инструментов, а также хорового и сольного академического пения. Ученики этого учебного заведения – постоянные участники и победители престижных московских, российских и международных конкурсов и фестивалей. Многие из лауреатов конкурсов являются стипендиатами правительства Москвы.





Руководитель департамента культуры Сергей Капков в свою очередь отметил, что ДМШ им. Танеева является крупнейшей музыкальной школой высших достижений. Здесь обучаются не только москвичи, но и ребята из Калуги и Мытищ.

На первом этапе реконструкции школы им. Тенеева, который завершился в 2011 году, была отреставрирован исторический особняк, где находятся комнаты для индивидуальных занятий и мемориальный кабинет С.И. Танеева, который служит музеем и учительской.

На втором этапе возвели новый трехэтажный корпус площадью более двух тысяч кв. метров. Здесь расположен концертный зал на 145 мест, в котором воссозданы интерьеры XIX века с лепным декором, а также библиотека, музыкальные классы, гардероб и буфет. При этом была сохранена и отреставрирована историческая фасадная стена по Чистому переулку.

Также в рамках проекта был воссоздан каретный сарай, в котором будут находиться помещения вспомогательного назначения и центральный топливный пункт. Во внутреннем дворике школы обустроили газон и установили скамейки.

После ремонта ДМШ им. С.И.Танеева получит современные музыкальные инструменты, в том числе 23 концертных рояля и 18 пианино. Кроме того, в школе поставят орган. По словам Сергея Собянина, в рамках реконструкции удалось решить 2 основные задачи – восстановить исторический облик особняка Танеевых в и создать здесь комфортные условия для обучения.

Директор музыкальной школы им. Танеева Гугуи Ревазишвили поблагодарила мэра за проделанную работу.

Сейчас в Москве работают 92 детские музыкальные и 3 детские музыкально-хоровые школы.

Ко Дню города после ремонта планируют открыть Детскую школу искусств им. Стравинского. В учебном заведении смогут учиться 400 учеников. На первом этаже разместятся классы, зрительный зал на 100 мест, буфет на 28 мест и служебные помещения. На втором расположатся классы, выставочный зал и административные комнаты. Фойе, большой зал, зал хора и зрительный зал на 300 мест будут на третьем этаже. В подвальной части обустроят тренажерный зал, массажную и технические помещения.