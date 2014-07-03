Площадь технополиса "Москва" увеличат в полтора раза - мэр

Площадь технополиса "Москва" будут расширять - Собянин

Площадь технополиса "Москва" увеличится в полтора раза, сообщил Сергей Собянин во время осмотра помещений технополиса 3 июля. Сейчас в "Москве" ведутся работы в административном корпусе, также планируется реконструировать корпус №24, что позволит увеличить полезную площадь до 330 тысяч квадратных метров.

"Мной принято решение о выделении денег на реконструкцию еще одного корпуса — около 100 тысяч квадратных метров, в котором уже сегодня частично есть арендаторы. Люди видят, как это работает, какие условия созданы. Все больше и больше желающих приходят в технополис "Москва" для создания высокотехнологичных производств", — отметил мэр.

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По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексея Комиссарова, в новом корпусе планируется проложить инженерную инфраструктуру, заменить кровлю и перекрытия. В результате площать корпуса увеличится с 85 до 100 тысяч квадратных метров. Всего на реконструкцию корпуса направят 2,5 миллиарда рублей.

Реконструкция здания позволит преклечь в технополис больше компаний, отметил председатель правления компании "Роснано" Анатолий Чубайс. "Если базовые решения приняты, то они реализуются. Именно это дает возможность бизнесу выстраивать какую-то серьезную долгосрочную стратегию", — сказал он.

Фото: M24.ru

Добавим, во время осмотра "Москвы" Сергей Собянин сообщил о готовности предоставить "Роснано" дополнительные площади в технополисе. Для этого город в течение 1-2 месяцев может заключить с компанией рамочное соглашение.

Напомним, в четверг Сергей Собянин открыл линию по изготовлению электронной оптики в технополисе "Москва". Аналога подобного производства в России пока не существует. Линия будет использоваться в нидерландской компании-производителе литографических машин Mapper Lithography. Элементы электронной оптики будут внедрять в машины, которые применяются для создания микросхем, полупроводниковых приборов и наноструктур. На предприятии будут работать 30 российских специалистов, которые прошли обучение в Нидерландах.