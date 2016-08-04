Олимпийская сборная России может занять в Рио пятое место - эксперт

России предрекли четвертое место на Олимпиаде в Рио

Времени до открытия главного старта для многих спортсменов осталось совсем немного. В преддверии открытия Олимпиады в Рио появляется все больше прогнозов о количестве медалей, которые завоюют российские спортсмены.

По данным некоторых аналитиков, Россия займет четвертое место в общем медальном зачете, несмотря на отстранение от участия в них значительного числа атлетов вследствие допингового скандала. Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился шеф отдела информации "Спорт-экспресс" Олег Шамонаев.

"Олимпийские игры всегда были абсолютно непредсказуемым соревнованием, поэтому с прогнозами всем надо быть довольно аккуратными. Если говорить о раскладе сил, то самый худший вариант для сборной России – десять золотых медалей, что примерно позволит нам занять восьмое место в общем зачете", – объяснил Шамонаев.

По самым оптимистичным прогнозам эксперта, российские олимпийцы смогут завоевать 17–18 медалей наивысшего достоинства, что даст нашей стране примерно пятое место. Как отметил Шамонаев, четвертое место для сборной России вероятно только при каком-то фантастическом стечении обстоятельств.

"Российские спортсмены должны завоевать золото в художественной гимнастике и синхронном плавании. Очень успешным может стать выступление сборной по фехтованию. Борцы и дзюдоисты также смогут сделать вклад в копилку сборной", – добавил эксперт.

Официальный сайт Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро 3 августа опубликовал состав сборной России на Игры. В список внесены 280 атлетов, следует из данных сайта.

При этом, Международный олимпийский комитет решение по допуску россиян к Играм на данный момент не озвучил. Ранее сообщалось, что решение примет комиссия из трех человек, в которую вошли член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава медкомиссии МОК Угур Эрденер и глава атлетической комиссии Клаудия Бокель.

Олимпийский комитет России уже определился со знаменосцем команды. Им станет прославленный волейболист, олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин.