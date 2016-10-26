Российскую легкоатлетку лишили медали Игр-2008 из-за допинга

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Российскую легкоатлетку Екатерину Волкову лишили бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине, которую она завоевала в беге с препятствиями на три тысячи метров, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Повторный анализ допинг-теста Волковой дал положительный результат. В нем нашли запрещенное вещество туринабол.
Результат легкоатлетки в Играх-2008 аннулируют, и она должна будет вернуть медаль. Таким образом, бронзу получит российская спортсменка Татьяна Петрова, которая финишировала четвертой.
По результатам проверок положительные допинг-тесты были обнаружены у девяти спортсменов-участников Игр в Пекине, среди них представители Украины, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кубы и Испании.
Ранее наград на Играх в Пекине лишили тяжелоатлеток Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, а также бегунью Татьяну Фирову.
Также после перепроверки допинг-проб с Олимпиады в Пекине дисквалифицированы серебряный призер в эстафете 4×400 метров Анастасия Капачинская, десятиборец Александр Погорелов и толкатель ядра Иван Юшков.
Серебряной медали лишили российскую копьеметательницу Марию Абакумову. Также аннулировано третье место в легкоатлетической эстафете 4х400 метров у Антона Кокорина, Владислава Фролова, Максима Дылдина и Дениса Алексеева из-за положительного теста у последнего.