Сборная России на ОИ-2016: за кого болеть 19 августа

В четырнадцатый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро будет разыграно 22 комплекта наград в 12 видах спорта. О том, за кого из российских спортсменов болеть в пятницу – читайте в материале m24.ru.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россияне поборются за победу в синхронном плавании, борьбе, тхэквондо, велоспорте-BMX и пятиборье.
Синхронное плавание
Отечественные синхронистки – главные фавориты любых соревнований. По итогам технической программы они уверенно заняли первое место и теперь должны подтвердить успех в произвольной.
Вольная борьба
На ковер выйдут два российских борца: Виктор Лебедев и Аниуар Гедуев. На прошлогоднем чемпионате мира они заняли третьи места, на Олимпиаде спортсмены постараются улучшить свои результаты.
Тхэквондо
В этом виде спорта надежды россиян связаны с Анастасией Барышниковой, которой вполне по силам побороться за золото.
BMX
Принести сборной России награду в BMX постарается Ярослава Бондаренко.
Пятиборье
Доната Римшайте и Гульназ Губайдуллина будут биться за высокие места в пятиборье, хотя шансов и немного.
Игровые виды спорта
Женская сборная России по водному поло сыграет с Венгрией в матче за бронзу.