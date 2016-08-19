Сборная России на ОИ-2016: за кого болеть 19 августа

В четырнадцатый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро будет разыграно 22 комплекта наград в 12 видах спорта. О том, за кого из российских спортсменов болеть в пятницу – читайте в материале m24.ru.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне поборются за победу в синхронном плавании, борьбе, тхэквондо, велоспорте-BMX и пятиборье.

Синхронное плавание

Отечественные синхронистки – главные фавориты любых соревнований. По итогам технической программы они уверенно заняли первое место и теперь должны подтвердить успех в произвольной.

Вольная борьба

На ковер выйдут два российских борца: Виктор Лебедев и Аниуар Гедуев. На прошлогоднем чемпионате мира они заняли третьи места, на Олимпиаде спортсмены постараются улучшить свои результаты.

Тхэквондо

В этом виде спорта надежды россиян связаны с Анастасией Барышниковой, которой вполне по силам побороться за золото.

BMX

Принести сборной России награду в BMX постарается Ярослава Бондаренко.

Пятиборье

Доната Римшайте и Гульназ Губайдуллина будут биться за высокие места в пятиборье, хотя шансов и немного.

Игровые виды спорта

Женская сборная России по водному поло сыграет с Венгрией в матче за бронзу.

[ЯЧЕЙКА]Медали сборной России

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]Количество

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Золото

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]12

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Серебро

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]15

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Бронза

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]17

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Всего

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]44

[/ЯЧЕЙКА]

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