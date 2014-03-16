Дневник Паралимпиады в Сочи: день девятый

Фото: ИТАР-ТАСС

На Паралимпийских играх в Сочи разыграны все комплекты наград. Сборная России выиграла медальный зачет и установила новый рекорд по количество завоеванных наград.

По итогам Игр в копилке нашей команды 80 медалей: 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла команда Германии с 15 наградами: 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Третьей стала канадская сборная с 16 медалями: 7 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых.

В последний день Паралимпиады россияне завоевали три золота, четыре серебра и три бронзы. Лыжник Александр Пронков стал первым в гонке на 10 километров в категории "стоя". Его соотечественники Владимир Кононов и Владислав Лекомцев заняли второе и третье место соответственно. Станислав Чахлаев стал обладателем серебряной награды в лыжной гонке на 10 километров для спортсменов с нарушением зрения.

Весь призовой подиум также завоевали российские лыжницы. В гонке на 5 километров в категории "с нарушением зрения" первые три места заняли Елена Ремизова, Михалина Лысова, Юлия Будалеева. А лыжница Анна Миленина завоевала золото в гонке на 5 километров в категории "стоя". Чуть позже Григорий Мурыгин завоевал бронзу в лыжной гонке на 10 километров в категории "сидя".

Серебряную медаль России принесла горнолыжница Александра Францева, занявшая второе место в гигантском слаломе для спортсменов с нарушением зрения.

