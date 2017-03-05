Российский лыжник Устюгов завоевал пять медалей на чемпионате мира в Лахти

Фото: Zuma/Carl Sandin/ТАСС

Россиянин Сергей Устюгов стал обладателем серебряной медали в гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия).

Победитель состязания, канадец Алекс Харви, обошел Устюгова всего на 0,6 секунды. Бронза досталась финскому спортсмену Матти Хейккинену.

Серебро в гонке на 50 километров − пятная медаль, завоеванная Сергеем Устюговым на ЧМ-2017. До этого российский лыжник выиграл золотые медали в скиатлоне и командном спринте, а также две серебряных награды − в индивидуальном спринте и в эстафете.