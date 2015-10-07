Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Минфин России предложил не увеличивать материнский капитал в 2016 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

Его предлагают оставить на уровне 453 тысяч рублей, говорится в проекте бюджета, размещенном на федеральном портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2016 году размер выплаты материнского капитала составит 475 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с 2015 годом сумма выплат увеличится на 22 тысячи.

Расширение использования материнского капитала обойдется бюджету в 6,4 миллиардов рублей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Претендовать на выплаты, которые в 2015 году составляют 453 тысячи рублей, могут родители двух и более детей, а также россияне, усыновившие более одного ребенка. Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, обучения ребенка или увеличения будущей пенсии владелицы сертификата. Действие программы завершается 31 декабря 2016 года.

Недавно комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который расширит условия использования средств материнского капитала для семей с детьми-инвалидами.

Законопроектом предлагается установить возможность для семей, имеющих детей-инвалидов, распорядиться средствами материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации.

В настоящее время варианты использования средств материнского капитала не учитывают особые потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями.

Также правительство России прорабатывает возможность использования материнского капитала для поддержки молодых семей, принимающих решение о рождении ребенка в раннем возрасте.