Посетителей "Аптекарского огорода" научат делать картины из листьев

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мастер-класс "Картины из осенних листьев" пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба сада.

Гости парка будут делать картины из листьев клена, дуба, каштана, орешника, рябины, дикого винограда и других деревьев. Мастер-класс состоится в рамках фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени".

Занятие начнется в 18.00. Место проведения: 2-й этаж административного здания, вход со стороны Грохольского переулка.

Также в саду ежедневно проводятся мастер-классы по созданию открыток, магнитов, картин, закладок, брелоков и браслетов из цветов и листьев. Каждая неделя посвящается новому растению-символу. Мастер-классы проводят авторы книг "Искусство цветочного дизайна" и "Искусство создавать цветочные картины" Людмила Солод и Екатерина Шумакова.

1 октября в "Аптекарском огороде" состоится открытие II ежегодной выставки экстерьерных флористических объектов "Рождение формы", на которой покажут арт-объекты из цветов, листьев, веток, плодов и прочих натуральных материалов. Днем всех гостей выставки будут бесплатно угощать тыквенным супом.