24 мая 2017, 18:34

Культура

Более 200 мастер-классов пройдет на Большом фестивале Московских школ искусств

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Большой фестиваль Московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в парке "Музеон" 4 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль объединит все направления искусства: музыку, хореографию, живопись и театр. Всего в программу вошли более 200 мастер-классов и лекций.

Желающие смогут научиться азам игры на музыкальных инструментах, освоить ораторское мастерство и заняться балетом. В течение всего дня будут проходить мастер-классы по диджеингу. Кроме того, на фестивале пройдут лекции по воспитанию детей.

На информационных стойках можно будет получить подробную информацию о столичных школах искусств, а также оставить заявку на поступление.

Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.

В Москве любой ребенок может бесплатно получить творческое образование по всем направлениям – музыка, изобразительное искусство, прикладные художественные дисциплины, хореография и театр.

В ведении столичного Департамента культуры находится 156 образовательных учреждений, набор в которые для детей от шести до 18 лет открыт с апреля по август. Адреса и телефоны московских школ искусств размещены на сайте.

мастер-классы фестивали и праздники

