Более 200 мастер-классов пройдет на Большом фестивале Московских школ искусств

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Большой фестиваль Московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в парке "Музеон" 4 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Фестиваль объединит все направления искусства: музыку, хореографию, живопись и театр. Всего в программу вошли более 200 мастер-классов и лекций.
Желающие смогут научиться азам игры на музыкальных инструментах, освоить ораторское мастерство и заняться балетом. В течение всего дня будут проходить мастер-классы по диджеингу. Кроме того, на фестивале пройдут лекции по воспитанию детей.
На информационных стойках можно будет получить подробную информацию о столичных школах искусств, а также оставить заявку на поступление.
Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 20:00.
Вход свободный.
В ведении столичного Департамента культуры находится 156 образовательных учреждений, набор в которые для детей от шести до 18 лет открыт с апреля по август. Адреса и телефоны московских школ искусств размещены на сайте.