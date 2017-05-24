Более 200 мастер-классов пройдет на Большом фестивале Московских школ искусств

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Большой фестиваль Московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в парке "Музеон" 4 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль объединит все направления искусства: музыку, хореографию, живопись и театр. Всего в программу вошли более 200 мастер-классов и лекций.

Желающие смогут научиться азам игры на музыкальных инструментах, освоить ораторское мастерство и заняться балетом. В течение всего дня будут проходить мастер-классы по диджеингу. Кроме того, на фестивале пройдут лекции по воспитанию детей.

На информационных стойках можно будет получить подробную информацию о столичных школах искусств, а также оставить заявку на поступление.

Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.