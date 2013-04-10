Городские инициативы обсудят на неформальной конференции "ДелайСаммит"

Фото: ИТАР-ТАСС

Третья неформальная конференция на тему городских инициатив состоится в культурном центре "ЗИЛ" 13 и 14 апреля. Мероприятие под названием "ДелайСаммит" откроет Пятый Марафон городских действий "Делай сам". Цель проекта – обсуждение вопросов благоустройства, а также эффективных инструментов решения урбанистических проблем.

В рамках конференции озвучат истории успешных городских проектов и предложат альтернативные пути благоустройства районов, сообщили организаторы мероприятия.

Также в числе основных направлений фигурируют темы влияния творчества на улицы и дворы, применения Интернет-сервисов для улучшения городской среды и функционирования арт-кластеров, городских мастерских, творческих площадок.

Активистов ждут лекции, дискуссии с участием российских и зарубежных гражданских активистов, городских художников, представителей органов власти и социальных предпринимателей. Во время мастер-классов в День воркшопов – 14 апреля - посетителей научат изготовлению спонтанных городских скульптур, партизанскому садоводству, экодизайну.

Вход на мероприятия свободный. Для участия необходима регистрация по телефонам 8 968 766 07 29, 8 915 002 79 38 или электронным почтам MelissinaD@gmail.com, delaisammit@gmail.com.

Добавим, что на площадке "ЗИЛа" в эти дни будут работать кафе с вегетарианской пищей, пункты приема макулатуры.