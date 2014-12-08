Делать игрушки и снежинки научат на новогоднем блошином рынке

Фото: Музей Москвы

Третий по счету городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы. На этот раз он посвящен Новому году. Посетителей ждут детские мастер-классы по рисунку, концерт классической музыки от проекта Babyconcert.

Всех желающих научат делать елочные игрушки и снежинки. Тем, кто интересуется праздничными традициями, расскажут, как встречали Новый год в царской России и СССР.

Кроме того, в рамках проекта запланирован показ мод 1940 – 1960- х годов. Модели одежды представит театр исторического костюма "Ретрообраз".

Также на блошином рынке покажут вещи, которые были в обиходе в школьные годы наших бабушек и дедушек.

Новогодний блошиный рынок будет работать 28 декабря с 12.00 до 20.00.