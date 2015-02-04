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04 февраля 2015, 19:22

Звукорежиссер "Физрука" проведет мастер-класс в Библиотеке киноискусства

мастер-классы смотреть онлайн на m24.ru звукорежиссеры Роман Платонов

Роман Платонов. Фото: kinopriziv.ru

Киноклуб "Кинопризыв" 6 февраля организует в Библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна мастер-класс звукорежиссера "Физрука", "Кухни" и "Сладкой жизни" Романа Платонова. Он расскажет об эволюции технологии звука в кино, правилах использования микрофонов во время съемок и воздействии звука на зрителя.

Гости занятия "Звук, который волнует" узнают, что такое черновой и чистый звук и как звукорежиссеры разводят сцены. За работу над фильмом "Сын" Платонов получил в прошлом году премию "Золотой орел".

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Платонов - звукорежиссер не только сериалов, но также полнометражного и короткометражного кино, реклам, вирусных роликов, клипов.

Мастер-класс начнется в 19.00. Вход свободный, обязательна регистрация.

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