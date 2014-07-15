Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

15 июля 2014, 18:49

В ночном забеге на Лужнецкой набережной примут участие 2500 человек

марафоны ночной забег Лужнецкая набережная свежий воздух

Фото: M24.ru

26 июля на Лужнецкой набережной стартует ночной забег - 2500 человек пробегут 10 километров с фонариками, футболками со светоотражающими номерами и браслетами.

Как и в прошлом году, на старте и финише будет играть музыка, а на трассе можно будет увидеть различные спецэффекты.

Старт забега - в 22.30, однако регистрация на него уже закрылась.

Тем не менее, можно зарегистрироваться на Московский марафон, который пройдет 21 сентября.

Добавим, ночной забег - один из этапов подготовки к Московскому марафону. 17 августа стартует музыкальный полумарафон (регистрация на него также закрыта), а 21 сентября во второй раз пройдет уже сам Московский марафон. Классическую дистанцию в 42 километра проложат по главным улицам столицы: Садовому кольцу, Цветному бульвару, Тверской и вдоль стен Кремля. Те, кто не готов к столь длинной дистанции, смогут пробежать 10 километров. В рамках марафона также организуют корпоративную эстафету.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать