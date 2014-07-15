В ночном забеге на Лужнецкой набережной примут участие 2500 человек

Фото: M24.ru

26 июля на Лужнецкой набережной стартует ночной забег - 2500 человек пробегут 10 километров с фонариками, футболками со светоотражающими номерами и браслетами.

Как и в прошлом году, на старте и финише будет играть музыка, а на трассе можно будет увидеть различные спецэффекты.

Старт забега - в 22.30, однако регистрация на него уже закрылась.

Тем не менее, можно зарегистрироваться на Московский марафон, который пройдет 21 сентября.

Добавим, ночной забег - один из этапов подготовки к Московскому марафону. 17 августа стартует музыкальный полумарафон (регистрация на него также закрыта), а 21 сентября во второй раз пройдет уже сам Московский марафон. Классическую дистанцию в 42 километра проложат по главным улицам столицы: Садовому кольцу, Цветному бульвару, Тверской и вдоль стен Кремля. Те, кто не готов к столь длинной дистанции, смогут пробежать 10 километров. В рамках марафона также организуют корпоративную эстафету.