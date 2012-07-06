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Ярмарки

06 июля 2012, 12:09

В Манеже и Царицыно больше не будут проходить ярмарки меда

манеж Царицыно ярмарки мед

Фото с сайта Вести.ру

Столичные власти решили прервать многолетнюю традицию ярмарок меда и продуктов пчеловодства на территории Центрального выставочного зала (ЦВЗ) "Манеж" и музея-заповедника "Царицыно". Проект соответствующего распоряжения правительства Москвы опубликован на сайте городского департамента торговли и услуг.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "ярмарки меда не являются выставками, а представляют собой оптово-рыночные мероприятия, которые не соответствуют целям и задачам ЦВЗ "Манеж" и ГМЗ "Царицыно".

Манеж, по мнению властей, должен окончательно превратиться в "культурный, образовательный, информационный центром музейной, художественной и социальной жизни столицы". Соответствующую концепцию разработал столичный департамент культуры, в ведение которого был передан Манеж.

В Царицыно же ярмарка меда располагалась на автомобильной парковке, не приспособленной для цивилизованной торговли. Как отмечается на сайте департамента, "возникают трудности в электро- и водоснабжении, организации питания, медицинского обслуживания, обеспечении общественной безопасности. При проведении ярмарки перекрывается движение, что влечет за собой ухудшение транспортной ситуации на прилегающих улицах".

Однако власти не намерены полностью отказываться от подобных мероприятий. В этом году было ярмарки меда было решено провести на территории музея-заповедника "Коломенское".

Как напоминает агентство "Интерфакс", московские ярмарки меда связаны с именем Юрия Лужкова, который увлекался пчеловодством и создал крупную пасеку недалеко от городка Медынь в Калужской области. "Медовые" ярмарки в последние годы были одним из традиционных мест сбора пчеловодов, где можно было купить мед по сравнительно невысоким ценам.

В этом году ситуация изменилась. Прошедшая ярмарка меда в Манеже резко утратила свою популярность. Это связывают, в первую очередь, с недостаточным информационным обеспечением мероприятия. При прежней московской администрации всю нагрузку - от предоставления помещения до активной рекламы по всем каналам - брал на себя город. Нынешние городские власти сочли это нецелесообразным, а организаторы ярмарки (в том числе союз пчеловодов) оказались не готовы решать эти вопросы самостоятельно.

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