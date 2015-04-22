В магазинах одежды Banana Republic готовят скидку на новую летнюю коллекцию

Фото: europe-tc.ru

24 апреля бренд Banana Republic представит в фирменных московских салонах новую летнюю коллекцию Мариссы Вебб – креативного директора и вице-президента по дизайну бренда Banana Republic. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

В этот же день в магазинах сети начинает действовать скидочное предложение. Компания предлагает скачать и распечатать купон, доступный на официальных страницах Banana Republic в социальных сетях, и обменять его на скидку 30 процентов. Скидка распространяется на всю летнюю коллекцию Мариссы Вебб, но, по условиям акции, может быть использована при покупке одной вещи.

Акция начнется во всех московских салонах 24 апреля и продлится до 11 мая. В настоящий момент в Москве открыто пять магазинов брендов.